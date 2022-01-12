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Автор Светлана Нерадовская

Экономист Масленников: продуктовые сертификаты породят большие сложности

Экономика

Глава департамента по информационной политике и связям с общественностью Института современного развития, экономист Никита Масленников в беседе с ФАН напомнил, что продовольственные карточки, о введении которых думает правительство, чреваты определёнными неприятными моментами.

Экономист Масленников: продуктовые сертификаты породят большие сложности

Таким образом эксперт отреагировал на сообщение депутата Госдумы Ярослава Нилова о том, что правительство начало разрабатывать проект, согласно которому малоимущие граждане смогут стать обладателями сертификата, на который можно будет покупать еду.

Экономист согласен, что это вынужденное решение, направленное на борьбу с бедностью. Хуже всего приходится именно малоимущим гражданам, положение которых усугубилось из-за инфляции.

Масленников признал, что введение продуктовых сертификатов сопряжено с большим количество сложностей.

"Принципиально решить три проблемы: во-первых, круг субсидируемых. Во-вторых, кто это будет делать и на какой ряд продуктов? Скорее всего, это будет конкурсная основа, потому что если вы платите за дисконт из собственного бюджета, то это будет конкуренция за финансовый поток. В-третьих, из какого источника будут компенсировать потери торговых сетей — местного, регионального, федерального? Пока эти вопросы находятся в стадии принудительного размышления. Возможно, население предпочтет социальный контракт на получение дополнительного образования, чтобы человек был точно уверен, что найдет место на рынке труда. А ему — "Нет-нет, давай мы тебе картошечку по 10 копеек", — отметил экономист.

В придачу к этим основным проблемам, по мнению экономиста, разработчикам законопроекта ещё предстоит решить множество сопутствующих технических задач.

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Автор: Светлана Нерадовская
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