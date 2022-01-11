Экономист Заборцев выступил против снижения НДФЛ для малообеспеченных граждан

Бизнесмен и экономист Пётр Заборцев высказал своё мнение по поводу идеи снизить до 0% НДФЛ для малообеспеченных россиян.

В беседе с изданием RT Заборцев сообщил, что не согласен с таким предложением. При этом он согласился, что в России есть большая проблема имущественного расслоения, связанная с разного рода экономическими сложностями.

"Что происходит, когда мы снижаем налоги для низкооплачиваемых работников или увеличиваем трансферты? По сути, мы добавляем доходов и денег значительной части населения, ничего не требуя взамен", — уточнил свою позицию Заборцев.

Эксперт убеждён, что такие меры приведут лишь к дальнейшему снижению доходов, потому что никак не способствуют стимулированию трудовой активности, занятости, повышению эффективности труда.

По словам Заборцева, для того, чтобы доходы малообеспеченных граждан росли, для них нужно искать и создавать "экономические стимулы к созиданию".

Экономист считает, что властям нужно действовать в другом направлении, обратив особое внимание на сферы и профессии с самыми низкими доходами.

"Властям нужно озадачиться повсеместной занятостью, ростом производительности труда, снижением непродуктивных транзакционных затрат в экономике", — уверен эксперт.

Такая реакция последовала от Заборцева в ответ на предложение депутата Госдумы Ярослава Нилова, который предложил уменьшить НДФЛ для малообеспеченных граждан вплоть до 0%.

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