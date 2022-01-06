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Автор Олеся Киреева

Уран подорожал на 8% из-за беспорядков в Казахстане

Экономика

Уран подорожал на мировых торговых площадках на 8% из-за беспорядков в Казахстане. В этой стране производят 40% мировых запасов этого элемента.

Уран подорожал на 8% из-за беспорядков в Казахстане

Стоимость урана на мировых торговых площадках выросла почти на 8% на фоне бунтов в Казахстане. Об этом сообщает агентство Bloomberg ссылаясь на платформу UxC.

По данным площадки, 5 января стоимость урана на мировых рынках достигла более 45 долларов за фунт. 4-го числа цена была 42 доллара.

"В случае если даже в краткосрочной перспективе появляется неопределенность относительно поставок, держатели урана неохотно торгуют им. Несмотря на то что сейчас нехватки поставок не наблюдается, игроки на рынке исходят из того, что для этого есть предпосылки", — рассказал глава UxC.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Они связаны с подорожанием газа сразу в два раза.

Во время беспорядков в Алма-Ате пострадали около 500 человек, сожжено 120 автомобилей, включая 33 машины скорой помощи и пожарной техники.

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Автор: Олеся Киреева
Темы казахстан
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