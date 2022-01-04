Цены на газ в Чехии стали причиной явления, которое не прогнозировали

Высокие цены на газ и электроэнергию в Чехии стали причиной явления, которое никто не прогнозировал. А именно — взрослые дети вновь стали съезжаться с родителями.

Во второй половине ноября прошлого года на 40 процентов возросло число запросов по поиску жилья для проживания двух поколений одной семьи, сообщает Eurasia Daily. Резко возросшую популярность такого жилья подтверждают и риелторы. Причём спрос растёт как на дома, так и на большие квартиры.

В течение всего 2021 года в Евросоюзе росли цены на природный газ и электроэнергию. Самый серьёзный скачок наблюдался осенью и в декабре. В последние дни цены на природный газ в Европе заметно упали — до 800 долларов за тысячу кубометров. Но 4 января опять выросли, до 1000 долларов за тысячу кубометров.

Речь, напомним, идёт о биржевых ценах на газ, а не о долгосрочных контрактах, где цены в несколько раз ниже.