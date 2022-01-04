Цены фьючерсов на газ в Европе снова перевалили за 1000 долларов

По информации Лондонской биржи ICE, цены фьючерсов на газ на европейском рынке снова пошли в рост и перевалили за 1000 долларов за тысячу кубометров, хотя днём ранее их стоимость упала ниже 800 долларов.

По информации РИА Новости, при открытии торгов цена февральских фьючерсов оказалась равной 1028,2 доллара при локальном минимуме в 996,7 долларов. Стоимость фьючерсов на 10.30 составляла уже 1000 долларов, и этот показатель оказался выше цены накануне на 7,5%.

Перед самым Новым годом, 31 декабря, стоимость фьючерсов впервые после резкого роста 10 ноября резко упала и стала ниже 800 долларов. 21 декабря цена на газ достигла своего максимального значения за всю историю — 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего начала постепенно снижаться. По словам специалистов, это происходит за счёт коррекции, а также роста выработки электроэнергии на ветряных электростанциях в Европе и дополнительного ввоза сжиженного природного газа из США.

Несмотря на некоторое снижение, стоимость газа в Европе в декабре всё равно продолжает оставаться высокой.

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