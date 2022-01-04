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Автор Ольга Лебедева

Daily Express: Путин переиграл Европу - он продаст свой газ в Китай

Экономика

Российский президент сумел переиграть Европу по газовому вопросу за счёт договора с Китаем на увеличение поставок газа.

Daily Express: Путин переиграл Европу - он продаст свой газ в Китай

Так считает британский обозреватель Энтони Ашкенази, статью которого опубликовала Daily Express.

В материале отмечается, что Владимир Путин и Си Цзиньпин "близки к заключению сделки о строительстве нового трубопровода", мощность прокачки газа по которому будет эквивалентна объёмам, запланированным для стран ЕС по "Северному потоку — 2".

"Планируемый трубопровод "Сила Сибири-2" сможет прокачивать в Китай примерно столько же, сколько "Северный поток-2" сможет транспортировать в Европу, предоставляя Кремлю больше возможностей для выбора того, кто получает газ и по какой цене", — пишет Ашкенази.

По его оценке, новое соглашение между РФ и КНР "удвоит экспорт в Китай", доведя его до пятидесяти миллиардов кубометров только по газопроводу "Сила Сибири — 2".

Публицист уточнил, что Россия готова поставлять в Европу больше газа, но не может, ибо сертификация "Северного потока — 2" приостановлена.

Со своей стороны таблоид констатирует: Европа сама себе вставляет палки в колёса, чему свидетельство — диаграмма зависимости стран ЕС от российского газа:

express.co.uk
xpress.co.uk

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Автор: Ольга Лебедева
Темы газ китай владимир путин северный поток-2
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