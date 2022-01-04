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Автор Ольга Лебедева

Минприроды: у России неисчерпаемые запасы природных ресурсов

Экономика

Запасы полезных ископаемых в России никогда не кончатся.

Минприроды: у России неисчерпаемые запасы природных ресурсов

С таким заявление выступил глава Министерства природных ресурсов страны Александр Козлов.

“У нас одна из богатейших стран по запасам полезных ископаемых. Эти запасы никогда не иссякнут. [...] У нас есть геологические запасы, извлекаемые запасы и прибыльные запасы – категория запасов, которые сейчас экономически целесообразно добывать”, - сказал Козлов в интервью "Известиям".

Он отметил, что в настоящее время в России имеется более 300 так называемых прибыльных запасов, которые представляют собой ресурсы, используемые отечественной промышленностью. Между тем многие другие запасы «бездействуют», ожидая, когда возникнет необходимость в их добыче.

Козлов подчеркнул, что Россия занимает одно из ведущих мест в добыче нефти и газа, а также в добыче ряда твердых полезных ископаемых, в том числе золота, серебра и меди. По словам чиновника, российский Дальний Восток, Сибирь и Арктика обладают наибольшим потенциалом для будущей добычи запасов, в том числе таких важнейших сырьевых товаров, как нефть, газ, золото, серебро, свинец, цинк и сурьма.

“В первую очередь это связано с огромным потенциалом регионов для выявления новых крупных месторождений”, - уточнил он.

По словам министра, ежегодно в России открывается около 50 новых месторождений углеводородов. Самые крупные и уникальные расположены в Арктической зоне, в том числе в Якутии. Козлов заявил, что его министерство планирует “подготовить как минимум семь перспективных направлений для лицензирования” в ближайшем будущем. Он также сообщил, что министерство ожидает увеличения объемов добываемых запасов в ближайшие месяцы.

“Если говорить о твердых полезных ископаемых, то мы ожидаем увеличения запасов

  • золота примерно на 350 тонн; наибольший вклад внесут Якутия, Забайкалье, Иркутская и Магаданская области.
  • серебра – на 9500 тонн; Якутия и Забайкальский край также являются лидерами.
  • меди – около 350 000 тонн”, - поделился с изданием Александр Козлов.

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Геология - основа процветания России
Автор: Ольга Лебедева
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