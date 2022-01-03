В Минприроды заявили, что в РФ никогда не закончатся запасы полезных ископаемых

По словам руководителя Минприроды Александра Козлова, запасы полезных ископаемых никогда не закончатся в РФ.

В интервью изданию "Известия" министр отметил, что Россия — одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, их запасы практически бесконечны.

"Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов", — сказал Козлов.

Он добавил, что сегодня РФ занимает лидирующие позиции по добыче нефти, газа, серебра, золота, меди. Глава Минприроды убеждён: стране точно не грозит дефицит ресурсов. Огромный потенциал на выявление новых крупных месторождений есть у Дальнего Востока, Сибири и Арктики.

Козлов также подчеркнул, что в РФ каждый год находят порядка 50 месторождений углевородоров.

"Наиболее крупные и уникальные именно в Арктической зоне, в том числе на шельфе, в Красноярском крае и Якутии", — заключил министр.

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