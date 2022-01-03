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Автор Юлия Миленина

Финансист Финогенова рассказала, как в 2022 году выросли пенсии россиян

Экономика

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова объяснила, как в новом году выросли пенсии в России.

Финансист Финогенова рассказала, как в 2022 году выросли пенсии россиян

Она подчеркнула: с 1 января 2022 года индексация пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности и потере кормильца составила 5,9%.

По её словам, в связи с изменениями вырастет стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) для расчёта уровня страховой пенсии (до 104,69 рублей). Фиксированная выплата будет равна 6 401 рублю, передаёт агентство "Прайм".

Как отметила Финогенова, увеличение размера фиксированной выплаты повлияет на рост доплат, которые привязаны к ней. Речь идёт о доплатах за иждивенцев, сельский и северный стаж, доплатах к пенсиям инвалидов I группы и 80-летних россиян.

"Среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, социальной пенсии — 10 307 рублей", — заключила специалист.

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Сколько ты будешь получать на пенсии? (Как узнать?)
Автор: Юлия Миленина
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