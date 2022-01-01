С 1 января МРОТ в России подняли до 13 890 рублей

По поручению президента России Владимира Путина с 1 января 2022 года в стране повысили минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Теперь он составляет 13 890 рублей. Власти РФ решили поднять МРОТ из-за ускорения темпов инфляции.

Ранее во время совещания кабмина по социальным вопросам Путин отметил, что федеральный бюджет предусматривает индексацию прожиточного минимума на 2,5%. Он подчеркнул: этого недостаточно в современных реалиях.

Президент предложил увеличить данный показатель на 8,6%. Однако в Конституции РФ сказано, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума.

В связи с этим было решено поднять и МРОТ на 8,6% в стране.

По предварительным данным, на выполнение этих поручений Путина из федерального бюджета выделят около 30 миллиардов рублей.

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