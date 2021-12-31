Если американские власти введут санкции против России, то итог может быть весьма позитивный для внутренней экономики страны, заявил директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета Александр Абрамов.
Как подчеркнул Абрамов, сначала для российской стороны, конечно, это может стать ударом. Но вследствие развития внутреннего рынка — послужит на благо.
"Если санкции будут введены, то они будут введены по всей цепочке разделения труда, и тогда наша экономика будет вынуждена сама создавать эти самые цепочки и переделы соответствующие экономические. В конечном итоге это будет для экономики страны благо, но на достаточно длительном промежутке времени. Сначала нам будет немного хуже, а потом будет лучше, как, например, это произошло с российским сельским хозяйством и пищевой промышленностью", — пояснил Абрамов в беседе с РИА Новости.
Абрамов привёл в пример отрасль сельского хозяйства страны. Правда, насколько быстро экономика сможет дать собственный виток развития в случае санкций США, эксперт не уточнил и подчеркнул, что всё зависит от их характера.
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