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Автор Екатерина Широкова

Абрамов: возможные санкции США могут для РФ стать "благом"

Экономика

Если американские власти введут санкции против России, то итог может быть весьма позитивный для внутренней экономики страны, заявил директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета Александр Абрамов.

Абрамов: возможные санкции США могут для РФ стать "благом"

Как подчеркнул Абрамов, сначала для российской стороны, конечно, это может стать ударом. Но вследствие развития внутреннего рынка — послужит на благо.

"Если санкции будут введены, то они будут введены по всей цепочке разделения труда, и тогда наша экономика будет вынуждена сама создавать эти самые цепочки и переделы соответствующие экономические. В конечном итоге это будет для экономики страны благо, но на достаточно длительном промежутке времени. Сначала нам будет немного хуже, а потом будет лучше, как, например, это произошло с российским сельским хозяйством и пищевой промышленностью", — пояснил Абрамов в беседе с РИА Новости.

Абрамов привёл в пример отрасль сельского хозяйства страны. Правда, насколько быстро экономика сможет дать собственный виток развития в случае санкций США, эксперт не уточнил и подчеркнул, что всё зависит от их характера.

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"Санкции не работают" — это правда? (Не совсем)
Автор: Екатерина Широкова
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