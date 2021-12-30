"Охотник за успехом" Романа Василенко теперь в форме книги

Вышла в свет книга — практическое руководство санкт-петербургского социального предпринимателя доктора экономических наук Романа Василенко "Охотник за успехом", подготовленная на основе одноименного фильма, приобретшего большую популярность (более миллиона просмотров на различных площадках).

"Многим кажется, что успех — что-то случайное, основанное на везении или каких-то особых талантах, — говорит Роман Василенко. — Поэтому люди считают, что нужно поймать удачу за хвост. Но при этом не представляют, как именно это сделать. На самом деле успех — предсказуемый результат применения необходимых принципов в жизни. Я более 20 лет изучаю это".

Книга задумана как практическое пошаговое руководство. В ней приводится 12 принципов успеха, книга учит их использовать. Все принципы расположены в определенном порядке, образуя прикладную систему.

"Основной акцент сделан на достижение финансового успеха, — подчеркивает Роман Василенко, — И тем не менее благодаря этим знаниям вы сможете получать желаемое в любой сфере вашей жизни. Поэтому рекомендую прочитать книгу "Охотник за успехом" каждому, кто хочет жить яркой, интересной жизнью, которая наполнена радостью и благополучием".

Книга уже продается в книготорговых сетях.