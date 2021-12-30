Стоимость фьючерсов на газ в Европе опустилась ниже $1100

Цены январских фьючерсов на газ в Европе продолжают падать. В начале торгов 30 декабря стоимость опустилась ниже $1100 за тысячу кубометров. Об этом сказано на бирже ICE.

К 10:15 по московскому времени стоимость фьючерсов по индексу TTF снизилась до $1097,4 доллара. Затем цены немного выросли — до $1100 за тысячу кубометров.

В прошлый вторник, 21 декабря, на бирже наблюдались рекордные показатели по стоимости голубого топлива ($2190,4 доллара). После масштабного роста цены стали постепенно падать. Несмотря на это, стоимость фьючерсов всё равно держится на исторически высоком для декабря уровне.

Цены на газ в Европе начали серьёзно расти весной 2021 года. Изменения на энергетическом рынке связаны со следующими факторами:

Низким уровнем заполненности подземных хранилищ в европейских странах.

Ограниченными предложениями от основных поставщиков.

Высоким спросом на сниженный природный газ в Азии.

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