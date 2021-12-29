В чём-то подвох: в Европе насторожились из-за падения цен на газ

Биржевые цены на газ в Европе в последние дни значительно снизились. Во многом после информации об увеличении поставок на европейский рынок сжиженного природного газа (СПГ) из США. Однако снижение цен насторожило некоторых аналитиков.

"Не дай последнему обвалу цен на газ обдурить себя. Энергокризис может продлиться годы. Трейдеры ставят на это", — написал в Twitter репортер Bloomberg Стефен Стапжински.

Напомним, ранее цены биржевые цены на газ в Европе достигали 2200 долларов за тысячу кубометров — это рекордный показатель за всё время наблюдений за ценами на энергоносители. Однако после информации о том, что в Европу направляются более трех десятков газовозов из США, цены упали вдвое.

А вот поставки газа на следующую зиму — лишь на 27%, до 1 080 долларов. В то же время котировки на второй квартал 2023 года более чем вдвое ниже — 454 доллара, сообщает Eurasia Daily. Но это всё равно значительно выше цен по долгосрочным контрактам, по которым природный газ в Европу поставляет, например, "Газпром".

Предполагается, что в течение десяти дней газовозы доставят из США в Европу порядка 3,1 млрд кубометров газа. Но надо учитывать, что часть из этих поставок были законтрактованы ранее. Разница нынешних запасов европейских хранилищ с прошлогодними показателями по-прежнему превышает 20 млрд кубометров.

Тем временем, 29 декабря стало известно, что вторая нитка "Северного потока — 2" заполнена газом. То есть газопровод полностью готов к эксплуатации, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер президенту РФ Владимиру Путину.

Но в эксплуатацию газопровод может быть запущен только после сертификации, которую проводит сначала германское Федеральное сетевое агентство, а затем Еврокомиссия.

Ранее вице-премьер Александр Новак выразил надежду, что сертификация газопровода завершится к концу первой половины 2022 года. В самой Германии заявляли, что соответствующее решение не будет принято в первом полугодии.