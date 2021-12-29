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В чём-то подвох: в Европе насторожились из-за падения цен на газ

Экономика

Биржевые цены на газ в Европе в последние дни значительно снизились. Во многом после информации об увеличении поставок на европейский рынок сжиженного природного газа (СПГ) из США. Однако снижение цен насторожило некоторых аналитиков.

В чём-то подвох: в Европе насторожились из-за падения цен на газ

"Не дай последнему обвалу цен на газ обдурить себя. Энергокризис может продлиться годы. Трейдеры ставят на это", — написал в Twitter репортер Bloomberg Стефен Стапжински.

Напомним, ранее цены биржевые цены на газ в Европе достигали 2200 долларов за тысячу кубометров — это рекордный показатель за всё время наблюдений за ценами на энергоносители. Однако после информации о том, что в Европу направляются более трех десятков газовозов из США, цены упали вдвое.

А вот поставки газа на следующую зиму — лишь на 27%, до 1 080 долларов. В то же время котировки на второй квартал 2023 года более чем вдвое ниже — 454 доллара, сообщает Eurasia Daily. Но это всё равно значительно выше цен по долгосрочным контрактам, по которым природный газ в Европу поставляет, например, "Газпром".

Предполагается, что в течение десяти дней газовозы доставят из США в Европу порядка 3,1 млрд кубометров газа. Но надо учитывать, что часть из этих поставок были законтрактованы ранее. Разница нынешних запасов европейских хранилищ с прошлогодними показателями по-прежнему превышает 20 млрд кубометров.

Тем временем, 29 декабря стало известно, что вторая нитка "Северного потока — 2" заполнена газом. То есть газопровод полностью готов к эксплуатации, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер президенту РФ Владимиру Путину.

Но в эксплуатацию газопровод может быть запущен только после сертификации, которую проводит сначала германское Федеральное сетевое агентство, а затем Еврокомиссия.

Ранее вице-премьер Александр Новак выразил надежду, что сертификация газопровода завершится к концу первой половины 2022 года. В самой Германии заявляли, что соответствующее решение не будет принято в первом полугодии.

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Автор: Олег Артюков
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