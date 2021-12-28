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Эксперт: SWIFT не заметит отключения России от системы. Россия — переживёт

Экономика

Отключение России от SWIFT — это не серьёзная санкция, и для SWIFT тоже не критичное действие, считает эксперт Валерий Миронов.

Эксперт: SWIFT не заметит отключения России от системы. Россия — переживёт

Власти РФ минимизируют последствия отключения РФ от SWIFT

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что отключение РФ от системы межбанковских расчётов SWIFT маловероятно, так как это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии.

"Совершенно непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы", — сказал чиновник в интервью РИА Новости.

"США и их союзники не прибегнут к упомянутым ограничительным мерам, от которых пострадает, прежде всего, устойчивость всей международной финансовой системы", — уверен он. 

Теоретически на SWIFT можно надавить, но коллапса в РФ не будет

Как сказал Pravda.Ru заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов, теоретически надавить на SWIFT можно. Но когда много участников в уставном капитале, то вероятность такого решения "снижается и достаточно низка".

Однако, по мнению эксперта, полностью её исключать нельзя. И на этот случай, подчеркнул он, есть в РФ запасные варианты, когда платежи будут проходить помимо SWIFT, просто медленней.

"Допустим, не в течение одного дня, а 2-3 дней будут банковские платежи проходить. И это немного повысит комиссию для контрагентов, в основном, предприятий, но коллапса не будет", — сказал Валерий Миронов.

По его мнению, также это может повлиять на инфляцию, "но речь идёт о совсем небольших значениях по сравнению с тем скачком, который произошёл за последний год из-за совершенно других причин".

Отключение РФ от SWIFT не будет фатальным для компании

По словам Валерия Миронова, и самим владельцам SWIFT такие действия невыгодны, потому что Россия "серьёзно присутствует на рынке за счёт своих, прежде всего, энергоресурсов".

"Но тоже отключение России фатально не скажется на доходах SWIFT. Доля России невелика ни в мировой экономике — не более 2,5%, ни в доходах компании SWIFT", — сказал эксперт.

Дмитрий Биричевский в качестве мер борьбы с санкционным давлением США назвал следующие:

  • сокращение использования доллара, как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчётах,
  • смещение внимания на альтернативные американскому рынки капитала,
  • обеспечение надёжных и защищённых каналов передачи финансовой информации,
  • увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах с основными торговыми партнёрами.

Как сообщала Pravda.Ru, по мнению The Economist, отключение от международной межбанковской системы SWIFT может причинить вред России, но точно не сломит её. При этом западные страны рискуют пострадать от этого решения в будущем.

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Россию могут отключить от SWIFT? Что тогда будет?
Автор: Любовь Степушова, Редактор: Людмила Черткова
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