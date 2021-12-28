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"Из разряда фантастики": в МИД оценили шансы США ограничить конвертацию рубля

Экономика

По словам главы департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, власти США не смогут ограничить конвертацию рубля как национальной валюты и снова сделать его "деревянным".

"Из разряда фантастики": в МИД оценили шансы США ограничить конвертацию рубля

Заявления американских политиков по этому поводу представитель Министерства иностранных дел назвал "фантастикой", передаёт РИА Новости.

Как отметил дипломат, США могут попытаться запретить отдельным участникам рынка некоторые операции, однако на этом их возможности закончатся.

"Каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты — это что-то из разряда фантастики", — сказал Биричевский.

Ранее Запад пообещал ввести жёсткие санкции в отношении РФ в связи с "агрессивными планами по нападению на Украину". В иностранных СМИ появились материалы, в которых сообщалось, что власти США могут отключить Россию от системы SWIFT и ограничить перевод рубля в другие валюты.

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Рубль рухнул в ожидании войны с Украиной и новых санкций
Автор: Юлия Миленина
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