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Экономист Белхароев предрёк нехватку нефти из-за пандемии

Экономика

Нефтяной рынок уходит в "застой" на фоне пандемии коронавируса. По словам доцента программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурада Белхароева, впервые мир может столкнуться с ситуацией, что "покупатель будет искать баррель, а не наоборот".

Экономист Белхароев предрёк нехватку нефти из-за пандемии

Как уточнил экономист, проблема не только в пандемии COVID-19. Прецедент "востребованности" нефтепродуктов может быть создан из-за нескольких факторов.

"Учитывая, что с 2020 года в геологоразведку и последующее бурение инвестиции не поступают, а рынок поэтапно восстанавливается, то на ближайшую перспективу мир может столкнуться с дефицитом нефти и нефтепродуктов", — рассказал Белхароев агентству "Прайм".

Экономист отметил, что основные инвестиции в промышленность были направлены в период 1950-1860 годов. Сейчас эти производственные мощности износились почти на 80%, что не позволяет увеличивать темпы добычи. Поэтому все технические составляющие необходимо модернизировать.

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Грозит ли России кризис из-за обвала цены на нефть?
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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