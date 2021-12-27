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В Брюсселе пообещали помощь Литве из-за санкций Китая. Но лучше б не обещали...

Экономика

Европейская комиссия может отреагировать на "экономический шантаж" Литвы со стороны Китая, сообщил еврокомиссар Вирджиниюс Синкявичюс. Но лучше б эту тему вообще было не затрагивать, чем так, как это сделал Синкявичюс.

В Брюсселе пообещали помощь Литве из-за санкций Китая. Но лучше б не обещали...

По его словам, "комиссия могла бы отреагировать, если третьи страны будут использовать экономический шантаж против стран-членов — они могут дать им соразмерный ответ".

Но дальше последовали разъяснения: еврокомиссар сообщил, что пока Литва не может запросить помощи Евросоюза, поскольку мера ответного давления на власти КНР пока не одобрена ни Европарламентом, ни странами-членами ЕС, сообщает Rubaltic.ru.

"Если фактов о ситуации в Литве недостаточно, а сама мера не существует, она должна быть одобрена депутатами Европарламента и странами-членами ЕС, и между странами-членами существуют разные позиции относительно реализации самой меры", — сказал еврокомиссар.

Вирджиниюс Синкявичюс заявил, что такая мера может появиться в лучшем случае через полгода. Причём, по его словам, многое будет зависеть от Франции, к которой перейдёт председательство в ЕС. А Еврокомиссия, сообщил Синкявичюс, уже выполнила свою работу.

На прошлой неделе Германо-балтийская торгово-промышленная палата обратилась к правительству Литвы с предупреждением о возможном закрытии инвесторами из Германии предприятий в стране. Эти предприятия не получают из Китая необходимых материалов и оборудования. В обращении также выражалась надежда на помощь Евросоюза.

Отношения между Литвой и Китаем резко ухудшились после того, как в Вильнюсе в середине ноября было открыто представительство Тайваня. В ответ власти КНР понизили уровень дипломатического представительства в Литве. И ограничили экономическое сотрудничество с этой страной.

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Автор: Олег Артюков
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