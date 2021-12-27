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Экономист Григорьева: в декабре пенсионеры получат выплаты за январь 2022 года

Экономика

Пенсионерам, получающим выплаты первого числа каждого месяца в отделениях Почты России, в декабре 2021 года начислят деньги за январь 2022-го. Об этом напомнила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Экономист Григорьева: в декабре пенсионеры получат выплаты за январь 2022 года

По её словам, изменения связаны с январскими выходными, которые, согласно производственному календарю, установлены в РФ до 9 января, передаёт агентство "Прайм".

Экономист пояснила, что в стране отсутствует единый график пенсионных выплат, поэтому в различных регионах пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному. Она подчеркнула: всю информацию о сроках выплат можно получить по контактным телефонам ПФР в своём субъекте.

Григорьева отметила, что январская страховая пенсия поступит с учётом индексации фиксированных выплат к страховой пенсии. Речь идёт о начислениях для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, а также о тех, кто закончил трудовую деятельность три месяца назад.

"Все выплаты поступят в декабре", — сказала эксперт.

Она добавила, что власти также обсуждают вопрос о дополнительной единоразовой выплате пенсионерам.

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Автор: Юлия Миленина
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