Глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что возможное прекращение транзита газа через Белоруссию повлияет на объёмы поставок и цены.
По его словам, закрытие белорусского транзита не отвечает российским интересам, а также пожеланиям потребителей из западных стран, передаёт РИА Новости.
"Это отразилось бы на объёмах поставок и ценовых показателях, которые и без того бьют рекорды", — сказал Полищук.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщал, что перекроет транзит газа в Европу, если Минск окажется в чрезвычайном положении и не будет другого способа отреагировать на новые санкции Запада.
Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это заявление, ничто не помешает Российской Федерации и дальше безупречно выполнять обязательства по действующим газовым контрактам.
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