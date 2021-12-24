МИД: прекращение транзита газа через Белоруссию отразится на его стоимости

Глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что возможное прекращение транзита газа через Белоруссию повлияет на объёмы поставок и цены.

По его словам, закрытие белорусского транзита не отвечает российским интересам, а также пожеланиям потребителей из западных стран, передаёт РИА Новости.

"Это отразилось бы на объёмах поставок и ценовых показателях, которые и без того бьют рекорды", — сказал Полищук.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщал, что перекроет транзит газа в Европу, если Минск окажется в чрезвычайном положении и не будет другого способа отреагировать на новые санкции Запада.

Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это заявление, ничто не помешает Российской Федерации и дальше безупречно выполнять обязательства по действующим газовым контрактам.

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