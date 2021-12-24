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МИД: прекращение транзита газа через Белоруссию отразится на его стоимости

Экономика

Глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что возможное прекращение транзита газа через Белоруссию повлияет на объёмы поставок и цены.

МИД: прекращение транзита газа через Белоруссию отразится на его стоимости

По его словам, закрытие белорусского транзита не отвечает российским интересам, а также пожеланиям потребителей из западных стран, передаёт РИА Новости.

"Это отразилось бы на объёмах поставок и ценовых показателях, которые и без того бьют рекорды", — сказал Полищук.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщал, что перекроет транзит газа в Европу, если Минск окажется в чрезвычайном положении и не будет другого способа отреагировать на новые санкции Запада.

Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это заявление, ничто не помешает Российской Федерации и дальше безупречно выполнять обязательства по действующим газовым контрактам.

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Надо ли объединяться России и Белоруссии?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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