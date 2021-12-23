Странная история: почему "Газпром" не бронирует транзит через Польшу

Компания "Газпром" в четверг вновь не забронировала мощности газопровода Ямал-Европа для транзита газа через Польшу. Снижение бронирования мощностей газопровода продолжается с конца прошлой недели.

Компания на 17 декабря выкупала 27 миллионов кубометров, на 18 декабря — 5,2 миллиона, на 19 декабря — 4,2 миллиона, а на 20 декабря — 3,8 миллиона из доступных 89,1 миллиона кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре компания бронировала по 31,4 миллиона кубов.

В результате с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идёт в реверсном направлении из Германии в Польшу.

В самом "Газпроме" отмечали, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами.

То есть получается, что европейские клиенты российской компании не делают заказов на поставки газа. Это выглядит несколько странно с учётом того, что за последние дни цены на газ на биржах в Европе вновь побили рекорды.

Накануне представитель Минэкономики Германии Таня Алемани заявила, что ведомство не комментирует ситуацию на рынке энергоносителей, это вопрос к компаниям. "Мы пристально наблюдаем за ситуацией с поставками газа, безопасность поставок обеспечена", — подчеркнула она.

А накануне власти Польши вновь обвинили Россию в ограничении поставок.

"Россияне ограничили поставки газа получателям в Западной Европе. Ограничили на минимальном уровне долгосрочных контрактов. В то же время они не высылают газ, который необходим получателям в Европе свыше минимальных контрактных поставок, что спровоцировало экстремальный, резкий рост цен этого сырья", — заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио.

По его словам, это форма давления в отношении Германии и Европейской комиссии с целью запуска "Северного потока-2". Правда, в Германии не так давно заявили, что не ожидают сертификации газопровода в первой половине следующего года. Так что аргументы Петра Наимского, мягко говоря, несколько неубедительны.