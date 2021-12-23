"Нафтогаз": крупнейшие месторождения газа Украины опустошены на 80 процентов

Представители компании "Нафтогаз Украины" заявили, что крупнейшие месторождения газа страны в ряде случаев опустошены на 80%.

Многие из них находятся на финальной стадии эксплуатации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Мы так давно добываем, что опустошённость месторождений иногда достигает 80%", — поделились в компании.

"Нафтогаз" приступил к увеличению собственной добычи голубого топлива. Для этого специалисты начали применять современное оборудование и новые управленческие подходы. Кроме того, компания изучает перспективные участки недр.

Ранее в Министерстве энергетики Украины отмечали, что стране придётся добиться газовой независимости от РФ. Осенью власти поручили "Нафтогазу" увеличить добычу голубого топлива, чтобы к 2025 году полностью покрывать внутренние потребности в этом виде сырья.

Сейчас на Украине наблюдается энергетический кризис из-за нехватки угля и газа.

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