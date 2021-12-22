Эксперт объяснил, как не попасться на уловки мошенников перед Новым годом

На многих популярных ресурсах сегодня доступна многофакторная аутентификация, надёжно охраняющая от взлома. Об этом заявил эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий, оценивая в интервью Pravda.Ru способы защиты от мошенников в период новогодних праздников.

По его словам, в последнее время хакеры активно используют следующую схему кражи данных: под видом различных сервисов они рассылают сообщения о необходимости смены пароля, далее на фишинговых сайтах пользователи раскрывают эту информацию, после чего злоумышленники получают доступ к их ресурсам.

"Чтобы обезопасить себя, нужно проверять ссылки, на которые мы переходим. И, конечно, не забывать про включение многофакторной аутентификации. Она доступна уже на многих сайтах. Если её включить, риски кражи пароля снижаются", — подчеркнул Лукацкий.

Также он отметил, что самая популярная уловка мошенников перед Новым годом — это рассылки с целью получения доступа к конфиденциальной информации.

"Нам приходят рассылки с товарами, услугами, путёвками, при этом сообщается, что после праздников цены вырастут. Пользователь переходит по ссылке, чтобы узнать детали, и нередко становится жертвой хакеров", — сказал эксперт.

Ранее директор центра Solar inRights компании "Ростелеком-Солар" Дмитрий Бондарь заявлял в интервью РИА Новости, что перед Новым годом участились попытки кражи данных в интернете с помощью рассылки писем якобы от службы безопасности с требованием сменить пароль.

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