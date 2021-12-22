I'll be back на рынок СПГ - пообещали США

США намерены увеличить свои мощности по сжижению природного газа (СПГ), как только в конце следующего года заработают две новые установки для этой операции.

Как заявили в Белом доме, это позволило бы стране обогнать Австралию и Катар, сделать Штаты ведущим мировым экспортёром СПГ.

Управление энергетической информации США ожидает, что экспортные мощности страны по СПГ достигнут 11,5 миллиарда кубических футов в сутки в 2022 году, что, по данным Goldman Sachs, составит примерно 22% ожидаемого мирового спроса на СПГ.

"… миллиард кубических футов газа удовлетворял бы ежедневным потребностям пяти миллионов американских домохозяйств", — уточняет Reuters.

Америка продает большую часть своего СПГ в Азию

В 2021 году

около 13% приходилось на Южную Корею,

13% — на Китай,

10% — на Японию.

Эти же три страны также были основными направлениями поставок СПГ в 2020 году.

Вторым по величине импортером американского СПГ является Европа.

США были крупнейшим поставщиком СПГ на континенте в 1 квартале 2021 года, обогнав Катар и Россию.

По данным Управления энергетической информации, мировой экспорт США вырос на 42% в первой половине 2021 года по сравнению с прошлым годом, при этом на Европу пришлось 37% экспорта за этот период.

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