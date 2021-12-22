США намерены увеличить свои мощности по сжижению природного газа (СПГ), как только в конце следующего года заработают две новые установки для этой операции.
Как заявили в Белом доме, это позволило бы стране обогнать Австралию и Катар, сделать Штаты ведущим мировым экспортёром СПГ.
Управление энергетической информации США ожидает, что экспортные мощности страны по СПГ достигнут 11,5 миллиарда кубических футов в сутки в 2022 году, что, по данным Goldman Sachs, составит примерно 22% ожидаемого мирового спроса на СПГ.
"… миллиард кубических футов газа удовлетворял бы ежедневным потребностям пяти миллионов американских домохозяйств", — уточняет Reuters.
В 2021 году
Эти же три страны также были основными направлениями поставок СПГ в 2020 году.
По данным Управления энергетической информации, мировой экспорт США вырос на 42% в первой половине 2021 года по сравнению с прошлым годом, при этом на Европу пришлось 37% экспорта за этот период.
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