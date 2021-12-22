Прекращение поставок российского газа в Германию по сети Ямал-Европа не является политическим. Это исключительно коммерческая ситуация.
Такова официальная позиция Кремля. Её во вторник озвучил пресс-секретарь российского президента.
Напомним, ранее сообщалось, что "Газпром", системный оператор в России и Белоруссии, не забронировал мощности для транзита газа во вторник. Решение не экспортировать природный газ было принято в связи с тем, что спрос на энергоносители как в России, так и в остальной Европе достигает своего зимнего пика.
“Это абсолютно коммерческая ситуация. По конкретным причинам следует обратиться в "Газпром"", - пояснил Дмитрий Песков.
Во вторник, по данным лондонской биржи ICE, стоимость газа в Европе впервые в истории составила $2200 за тысячу кубометров, побив исторический рекорд – всего за один день она выросла на 23%.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Транснациональный газопровод Ямал-Европа проходит от северо-западной Сибири до Франкфурта-на-Одере в восточной Германии. В прошлом году примерно пятая часть всего природного газа, отправляемого в Западную Европу, шла через Белоруссию.
Поставки энергии через систему варьируются в зависимости от потребления, в том числе (в приоритетном порядке) внутри России.
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