Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике

Прекращение поставок российского газа в Германию по сети Ямал-Европа не является политическим. Это исключительно коммерческая ситуация.

Такова официальная позиция Кремля. Её во вторник озвучил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, ранее сообщалось, что "Газпром", системный оператор в России и Белоруссии, не забронировал мощности для транзита газа во вторник. Решение не экспортировать природный газ было принято в связи с тем, что спрос на энергоносители как в России, так и в остальной Европе достигает своего зимнего пика.

Дневная температура в Москве на этой неделе, по прогнозам, будет ниже минус 20 градусов.

“Это абсолютно коммерческая ситуация. По конкретным причинам следует обратиться в "Газпром"", - пояснил Дмитрий Песков.

Цены рванули вверх

Во вторник, по данным лондонской биржи ICE, стоимость газа в Европе впервые в истории составила $2200 за тысячу кубометров, побив исторический рекорд – всего за один день она выросла на 23%.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Транснациональный газопровод Ямал-Европа проходит от северо-западной Сибири до Франкфурта-на-Одере в восточной Германии. В прошлом году примерно пятая часть всего природного газа, отправляемого в Западную Европу, шла через Белоруссию.

Поставки энергии через систему варьируются в зависимости от потребления, в том числе (в приоритетном порядке) внутри России.

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