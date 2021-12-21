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Депутат Госдумы Селезнёв назвал причины рекордного роста цен на газ в Европе

Экономика

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал Pravda.Ru новый исторический максимум, который обновили цены на газ в Европе.

Депутат Госдумы Селезнёв назвал причины рекордного роста цен на газ в Европе

Депутат объяснил, почему "голубое топливо" так сильно подорожало.

"Так однозначно нельзя сказать, с чем это связано, потому что там очень многофакторная модель, ошибки планирования по энергопереходу Европы. Ситуация по транзиту через Украину и то, что сейчас на Украине выбран лимит на этот год объёмом 40 миллиардов кубометров газа. Соответственно, экономического смысла "Газпрому" продавать дополнительные объемы через Украину вообще никакого нет, потому что есть более премиальные рынки", — заявил Селезнёв.

Ещё одной причиной роста цена на газ парламентарий назвал отказ Европы от газа в пользу альтернативных источников энергии.

"Наши европейские партнёры переоценили свои возможности в плане замещения зелёными источниками электроэнергии. Не ожидали, что совпадет множество факторов у них: аномально жаркое лето, аномально холодные зимы, в связи с этим рост потребления в тот период, когда пришлось залезть в подземные хранилища газа в Европе", — сказал собеседник издания.

Селезнёв поделился мнением, что дальше будет со стоимостью "голубого топлива" в Европе.

"Цена будет только расти — мой прогноз", — подчеркнул он.

Во вторник, 21 декабря цены на газ в Европе впервые в истории превысили 2150 долларов за тысячу кубометров.

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Автор: Игорь Рябов
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