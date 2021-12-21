Украина и Польша оказались на грани масштабного конфликта

А может быть, уже и не на грани — Украина вот уже несколько дней блокирует транзит в Польшу грузовых поездов из Китая. Это в ответ на то, что поляки отказываются увеличить квоту на транспортные автоперевозки для украинских компаний.

В Федерации работодателей Украины заявляют, что количество разрешений на перевозку грузов, выданных украинским компаниям в нынешнем году, составляет 160 тысяч. Это на 40 тысяч меньше, чем в 2016 году, когда заработала зона свободной торговли с ЕС, сообщает издание "Страна".

Из-за сокращения перевозок украинские компании вынуждены увольнять водителей. Которые устраиваются на работу… в Польше. То есть украинские компании теряют и доходы, и кадры.

В Киеве заявляют, что соглашения с Евросоюзом оказались не такими уж и выгодными.

"Нынешняя проблема с международными перевозками — еще одно подтверждение, что либеральный рынок и свободная торговля с ЕС — сказка для бедных, которая не имеет никакого отношения к действительности. Рассчитывать на то, что Евросоюз добровольно даст Украине увеличенные квоты, новые разрешения на перевозки, отменит нетарифные ограничения, не приходится", — заявил заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

В ответ Украина начала блокировать транзит грузовых поездов из Китая и Южной Кореи.

В Варшаве говорят, что количество разрешений увеличить проблематично, поскольку это станет причиной дополнительных пробок на границе. А вот если улучшить дорожную инфраструктуру, то тогда и можно подумать над увеличением квот.

Но улучшение инфраструктуры явно вопрос не одного дня. Так что пока стороны продолжают демонстрировать друг другу решительный настрой в отстаивании своих интересов.