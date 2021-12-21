Китай заключает рекордные контракты с США, несмотря на противоречия

Китайская компания CNOOC заключила с американской Venture Global LNG два долгосрочных контракта на поставку сжиженного природного газа (СРГ).

Два контракта на поставку СПГ с будущих терминалов Plaquemines LNG и Calcasieu Pass — на 2 млн тонн и 1,5 млн тонн в год. Первая сделка заключена на 20 лет, а вторая — на более короткий срок, сообщает EurAsia Daily.

Это не единичная сделка. В этом году китайские компании заключили в США контракты на поставки порядка 19 млрд кубометров (14 млн тонн). Это чуть меньше половины объёма контрактов на поставки СПГ, заключённых американскими компаниями на поставки в этом году — 43 млрд кубометров (31,2 млн тонн).

Объёмы контрактов, которые были заключены китайскими компаниями в США, соответствуют половине мощности газопровода "Сила Сибири" из России в Китай, который выведут на проектную мощность к 2025 году.

Тем временем, появилась информация, что поставки СПГ переориентируются из Азии в Европу. Поначалу нехватку газа в Европе связывали с тем, что в Азии были более высокие цены на газ.

Но в данный момент, цены в Азии находятся на уровне примерно 1600 долларов за тысячу кубометров. А вот в Европе цена на бирже превысила 2000 долларов за ту же тысячу кубометров. И доставлять СПГ из США в Европу быстрее, нежели в Азию — две недели вместо трёх-четырёх. А этом тоже выгода для поставщиков сжиженного природного газа.

Россия в этом году заметно нарастила поставки трубопроводного газа в КНР, примерно в 2,95 раза. То есть более 6,63 млн тонн, судя по данным Главного таможенного управления Китая.

По этому показателю наша страна занимает второе место, существенно уступая Туркмении, которая поставила в Китай 21,91 млн тонн газа.

Что касается СПГ, то здесь Россия находится на шестом месте, поставив в КНР в этом году 4,19 млн тонн природного газа. На первом месте Австралия с 28,52 млн тонн, на втором США с 8,05 млн тонн.