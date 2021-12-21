EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин заморозил накопительную часть пенсий до 2024 года
Лукашенко заявил, что может перевоспитать американских космонавтов
Шойгу: США сформировали в Европе "многосферную" бригаду
Канал "Россия" назвал официальную дату премьеры сериала "Сваты"
Иммунолог спрогнозировал срок начала пятой волны COVID-19 в РФ
Цены на газ в Европе впервые превысили 2000 долларов
Шойгу объяснил, каким будет ответ НАТО на игнорирование требований РФ
Татьяна Брухунова нарядила ёлку перед картиной со Степаненко
Путин: гарантиям США доверия нет, они найдут способ выкрутиться

Китай заключает рекордные контракты с США, несмотря на противоречия

Экономика

Китайская компания CNOOC заключила с американской Venture Global LNG два долгосрочных контракта на поставку сжиженного природного газа (СРГ).

Китай заключает рекордные контракты с США, несмотря на противоречия

Два контракта на поставку СПГ с будущих терминалов Plaquemines LNG и Calcasieu Pass — на 2 млн тонн и 1,5 млн тонн в год. Первая сделка заключена на 20 лет, а вторая — на более короткий срок, сообщает EurAsia Daily.

Это не единичная сделка. В этом году китайские компании заключили в США контракты на поставки порядка 19 млрд кубометров (14 млн тонн). Это чуть меньше половины объёма контрактов на поставки СПГ, заключённых американскими компаниями на поставки в этом году — 43 млрд кубометров (31,2 млн тонн).

Объёмы контрактов, которые были заключены китайскими компаниями в США, соответствуют половине мощности газопровода "Сила Сибири" из России в Китай, который выведут на проектную мощность к 2025 году.

Тем временем, появилась информация, что поставки СПГ переориентируются из Азии в Европу. Поначалу нехватку газа в Европе связывали с тем, что в Азии были более высокие цены на газ.

Но в данный момент, цены в Азии находятся на уровне примерно 1600 долларов за тысячу кубометров. А вот в Европе цена на бирже превысила 2000 долларов за ту же тысячу кубометров. И доставлять СПГ из США в Европу быстрее, нежели в Азию — две недели вместо трёх-четырёх. А этом тоже выгода для поставщиков сжиженного природного газа.

Россия в этом году заметно нарастила поставки трубопроводного газа в КНР, примерно в 2,95 раза. То есть более 6,63 млн тонн, судя по данным Главного таможенного управления Китая.

По этому показателю наша страна занимает второе место, существенно уступая Туркмении, которая поставила в Китай 21,91 млн тонн газа.

Что касается СПГ, то здесь Россия находится на шестом месте, поставив в КНР в этом году 4,19 млн тонн природного газа. На первом месте Австралия с 28,52 млн тонн, на втором США с 8,05 млн тонн.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Олег Артюков
Последние материалы
Арт-объект в честь свободы слова на Урале огородили решёткой
Подозреваемого в поджоге гипермаркета задержали в Томске
Путин заморозил накопительную часть пенсий до 2024 года
Лукашенко заявил, что может перевоспитать американских космонавтов
Шойгу: США сформировали в Европе "многосферную" бригаду
Канал "Россия" назвал официальную дату премьеры сериала "Сваты"
Иммунолог спрогнозировал срок начала пятой волны COVID-19 в РФ
Китай заключает рекордные контракты с США, несмотря на противоречия
Цены на газ в Европе впервые превысили 2000 долларов
Шойгу объяснил, каким будет ответ НАТО на игнорирование требований РФ
Популярное
Мир. Новости мира
Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину

В ЕС всерьёз подумывают о том, что расширение европейского блока было ошибкой и что Польше и Венгрии стоит "пойти на восток".

Мнение из Варшавы: ЕС хочет избавиться от Польши, отдав её Путину
Выяснилось, почему развод Лепса был таким стремительным
Шоу-бизнес
Выяснилось, почему развод Лепса был таким стремительным
Шоу-бизнес
Почему единственная дочь Петросяна не хочет разговаривать с отцом
Шоу-бизнес
Алёна Кравец отыскала пропавшего ребёнка спустя 21 год
Любовь Степушова Молдавия сделала попытку убрать Россию из Приднестровья Любовь Степушова Василий Амирджанов Митрополит выступил против поклонения QR-религии Василий Амирджанов Усам Оздемиров Запад против "Газпрома": кто первым моргнёт? Усам Оздемиров
Здоровье
Иммунолог объяснил, как скоро после заражения COVID-19 может наступить смерть
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил, почему Лепс не стал бороться с женой за имущество
Григорий Лепс признался, кто для него "самая желанная артистка"
Шоу-бизнес
Григорий Лепс признался, кто для него "самая желанная артистка"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников