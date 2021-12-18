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До 85 тысяч рублей вырастет доход по вкладам, не облагаемый налогом

Экономика

Граждане России в 2022 году не будут платить налог со своих вкладов в банке, если процентный доход по ним будет меньше 85 тысяч рублей. Налог должен будет быть уплачен только на процентный доход, который превышает эту сумму.

До 85 тысяч рублей вырастет доход по вкладам, не облагаемый налогом

По сообщению РИА Новости, россияне будут обязаны уплатить такой налог в первый раз в 2022 году. Срок уплаты — до 1 декабря.

Вообще же доходы граждан РФ по вкладам с 1 января 2021 года имеют НДФЛ со ставкой 13%. Налог должен быть уплачен с совокупного процентного дохода по всем имеющимся в российских банках вкладам у гражданина, который был ему начислен за весь год, не считая необлагаемого процентного дохода. Сумма налога равна миллиону рублей, умноженному на ключевую ставку ЦБ, действующую с 1 января.

17 декабря ключевая ставка ЦБ выросла до 8,5%. Исходя из её размера, доход по вкладам, за который не нужно платить налог, равен 85 тысячам рублей. В 2021 году его размер был равен 42,5 тысяче рублей.

 

 

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Новый налог для всех граждан. Налог на доходы физических лиц от доходов вкладов.
Автор: Светлана Нерадовская
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