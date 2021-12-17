Профессор СПбГУ Алпатов оценил повышение Центробанком ключевой ставки до 8,5%

Профессор СПбГУ, доктор экономических наук Геннадий Алпатов прокомментировал Pravda.Ru повышение Центробанком ключевой ставки до 8,5%.

"Если инфляция в стране идёт, то дорожают и деньги тоже. Соответственно, Центробанк повышает ключевую ставку и кредит становится дороже для того, чтобы брали меньше денег в долг. Естественно, это антиинфляционная мера. Макроэкономисты все это знают", — сказал Алпатов.

Повышение ключевой ставки влечёт за собой снижение экономического роста, отметил профессор.

"Отрицательной стороной этого процесса является снижение экономического роста. Так как те предприятия, которые в условиях эпидемии COVID остро нуждаются в деньгах, у них недостаточно средств, они идут за кредитом, а кредит дорогой", — заявил собеседник издания.

В первую очередь, мера Центробанка ударит по сельхозпроизводителям, считает Алпатов.

"Скоро весна. Все сельское хозяйство тоже ориентировано на кредит. У них финансовая схема такая: они весной берут кредит, а с урожая его отдают, так как не хватает собственных оборотных средств обычно. Это специфика отрасли. И вдруг они сейчас столкнуться с очень дорогим кредитом. И это тоже тормоз для многих окажется нерентабельным производством", — подчеркнул доктор экономических наук.

Он напомнил, что Банк России призван стабилизировать ситуацию в экономике.

"Таким образом Центробанк выполняет ту функцию, ради которой он существует, — стабилизация, таргетирование инфляции. При этом, естественно, не бывает так, чтобы что-то было хорошо, искусственно что-то создавалось человеком хорошо в экономике, чтобы в ответ не было чем-то плохим", — сообщил Алпатов.

Профессор сравнил политику российского ЦБ с Федеральной резервной системой США.

"Если мы сравним политику нашего Центробанка с политикой Федеральной резервной системой, где тоже инфляция доллара сейчас, то они, наученные опытом, понимают, что даже изменение ключевой ставки не на 1%, а на четверть процента влечет к серьезным проблемам в экономике. Но здесь или привычка, потому что в 2014 году в России до 17% ключевая ставка была, и вроде как бы ничего особо не случилось", — добавил профессор.

В пятницу, 17 декабря Центробанк ключевую ставку на 1% до 8,5% годовых. Таким образом, показатель вернулся на уровень сентября-октября 2017 года. Банк России не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки.

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