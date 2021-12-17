ЦБ: предприятия вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российские предприятия вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы не допустить ухода сотрудников.

На фоне увеличения спроса на труд растут номинальные зарплаты, отметила Набиуллина.

"Всё больше предприятий вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать сотрудников", — цитирует главу ЦБ РИА Новости.

Из-за дефицита работников предприятия не могут расширять производство. Это свидетельствует об "усилении проинфляционных рисков со стороны рынка труда", отметила Набиуллина

Ранее Центробанк в седьмой раз поднял ключевую ставку, которая теперь достигла 8,5% годовых.

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