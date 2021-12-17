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Удар по Лукашенко: в Литве сокращают работников после санкций против Белоруссии

Экономика

В порту Клайпеды увольняют сотрудников. Причина в санкциях против Белоруссии — через порт Клайпеды шёл транзит белорусских грузов, в первую очередь "Беларуськалия".

Удар по Лукашенко: в Литве сокращают работников после санкций против Белоруссии

Генеральный директор порта Альгис Латакас сообщил, что уже уволены 20 сотрудников после пересмотра их функций. По его словам, Клайпедский порт ощущает воздействие санкций на протяжении всего года и часть грузов из Беларуси не достигает порта с января, сообщает Rubaltic. ru.

"Фиксируя уменьшение потока белорусских грузов, а также готовясь к завершению транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт, в сентябре мы пересмотрели функции сотрудников дирекции порта. С учетом объема работ и с целью обеспечения оптимального количества должностей на предприятии было принято решение уволить 20 сотрудников", — рассказал Латакас.

Из-за транзита белорусских грузов в Литве чуть было не случился правительственный кризис. Прошения об отставке подали глава МИД Габриэлюс Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис. Они сочли, что Литва не выполняет свои обязательства из-за того, что не смогла должным образом поддержать американские санкции против Белоруссии. А именно, сразу же прекратить транзит белорусских грузов. Отставка, впрочем, так и не состоялась.

Напомним, в начале декабря Литва обратилась к Евросоюзу за помощью после блокировки Китаем литовских грузов. Вышеупомянутый Габриелюс Ландсбергис назвал этот случай "беспрецедентным".

"Это беспрецедентный случай, когда частично накладываются санкции на одно из государств ЕС. Мы не можем ввести ответных санкций, потому что не имеем возможности вычеркнуть из таможенной системы то или иное китайское предприятие", — сказал министр. Дело в том, что таможенные системы регулирует Еврокомиссия.

А произошёл этот "беспрецедентный случай" после того, как власти Литвы одобрили открытие представительства Тайваня в Вильнюсе. После этого Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой — посольство стало представительством.

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Автор: Олег Артюков
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