Сенаторы планируют обязать IT-компании платить налоги за работу в России

Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ продумывает возможность разработки закона в отношении налогообложения крупных иностранных IT-компаний, которые работают на территории России.

Как отметил председатель комиссии Алексей Пушков, такие интернет-гиганты, как Google и Facebook собираются открывать свои представительства, но под существующий закон о налогообложении они не попадают.

"Интернет-платформы не фигурируют у нас сейчас как отдельный объект налогообложения. Когда они откроют в России свои представительства в рамках закона о "приземлении", возникнет вопрос: как их официальное присутствие на территории России, которого сейчас нет, будет соотноситься с нашим налоговым режимом. Мы сейчас продумываем, как установить эту взаимосвязь", — цитирует Пушкова ТАСС.

Сенатор подчеркнул, что это разработка должна быть совместной, где должны принять участие заинтересованные ведомства:

ФНС,

МИД РФ,

Минфин

Роскомнадзор.

Кроме того, по словам Пушкова, сейчас корпорации сами предоставляют данные о своих доходах российской стороне, что не совсем корректно.

"Более 90% доходов этих компаний в России — доходы от рекламы, мы вполне в силах просчитать ту рекламу, которую наши рекламодатели направляют на те или иные интернет-платформы", — резюмировал председатель комиссии.

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