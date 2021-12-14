В Киеве полны оптимизма: новое руководство ФРГ остановит "Северный поток-2"

В Киеве рассчитывают, что новое руководство Германии остановит "Северный поток-2". И ждут с большим оптимизмом после недавних заявлений главы МИД Германии Анналены Бербок.

Депутат Верховной Рады от партии "Голос" Кира Рудик напомнила о заявлении Бербок, по словам которой запуск газопровода в настоящее время нельзя согласовать, так как она "не выполняет требования европейского энергетического права".

По словам Рудик, благодаря поддержке Германии сертификация трубопровода будет "если не остановлена, то отложена на несколько месяцев точно", сообщает РИА "Новости".

"Сейчас мои коллеги, представляющие демократические партии Германии, очень оптимистичны насчет позиции правительства по сертификации", — сказала депутат.

Между тем, во вторник канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что ожидает скорого запуска "Северного потока-2". Он назвал газопровод важным проектом, который обеспечивает Евросоюза безопасность энергообеспечения.

Канцлер Австрии также счёл неправильным увязывать запуск газопровода в эксплуатацию с отношениями между Россией и Украиной.

"Я не считаю, что запуск "Северного потока 2" нужно увязывать с российским поведением на Украине. Так Евросоюз только навредит самому себе", — сказал Карл Нехаммер.