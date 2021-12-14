На Украине испугались многомиллиардного иска от РФ из-за советских активов

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что его страна рискует получить многомиллиардный иск от России. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина не выполнила обязательство по передаче России советских зарубежных активов.

По словам президента России, в 1993 году Москва взяла на себя обязательство погасить все задолженности бывшего СССР за все остальные республики, рассчитывая на передачу ей советских зарубежных активов.

"Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала", — сказал Владимир Путин.

Виктор Суслов в эфире Youtube-канала Politeka напомнил, что в 1994 году Украина согласилась с "нулевым вариантом", то есть передачу зарубежных активов в обмен на выплату долгов. Однако Верховная рада документ не ратифицировала.

"Я считал, что надо было, как и другие постсоветские страны, согласиться на этот "нулевой" вариант, и у нас бы не было головной боли. Но оставили неурегулированный вопрос, я просто боюсь, что они не только будут требовать 16,7 миллиардов, но за этот период после уплаты долга прошел уже длительный период времени, больше 20-ти лет, и если считать даже по каким-то процентам, средним ставкам, то сумма может очень серьезно увеличиться. Ну, посмотрим. Но это заявление Путина меня настораживает", — сказал Суслов.

Что касается официальной позиции Украины, то накануне представитель МИД этой страны Олег Николаенко назвал претензии необоснованными. По его словам, Верховная рада не ратифицировала соглашение о "нулевом варианте", поскольку Россия так и не предоставила информацию о стоимости украинских активов, которые должны быть переданы.

В начале декабря украинская пресса сообщила о неблагоприятных прогнозах относительно рассмотрения в Высоком суде Лондона апелляции Украины по поводу выплаты России кредита в три миллиарда долларов, который был предоставлен в 2013 году. После госпереворота пришедшие к власти в Киеве заявили, что это была "взятка" России президенту Виктору Януковичу и сначала отказались признавать задолженность, а потом и вносить платежи по кредиту.

В дальнейшем Россия подала в Высокий суд Лондона иск. В 2017 году суд постановил, что Украина обязана выплатить России три миллиарда долларов, а также накопленные проценты. В 2018 году Киев оспорил это решение суда.