Миллиардер об угрозах санкций против России: "Надоело это позорище"

Предприниматель Олег Дерипаска считает, что России необходима независимость от санкционного давления. "Надоело это позорище, когда Россию по три раза на день угрожают отсанкционировать то за то, то за это", — отметил бизнесмен, который сам находится в американском санкционном списке.

Но о санкциях Олег Дерипаска напомнил в связи с очередной порцией критики в адрес Центробанка РФ. Олег Дерипаска давно уже критикует деятельность финансового регулятора, полагая, что ЦБ сдерживает развитие российской экономики.

На этот раз речь о цифровых валютах. Здесь Дерипаска привёл в пример Китай: "…с введением в оборот цифрового юаня Пекин, наверное, получит стратегические преимущества перед сильно обременённой долгами долларовой системой расчётов, да ещё и завязанной на санкционную войну".

По его мнению, "многие сделают выбор в пользу китайской схемы расчётов: Центральная Азия, Африка, Латинская Америка и другие".

"Вопрос, который русский бизнес постоянно задаёт российскому ЦБ: где наша российская система платежей на цифровом рубле, совместимая с китайской, как неотъемлемая часть экономического суверенитета? Как самый (!) важный инструмент цифровизации экономики РФ", — написал Дерипаска в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что "нам всем давно (!) нужна независимость от санкционного давления": "Надоело это позорище, когда Россию по три раза на день угрожают отсанкционировать то за то, то за это. Если наши предки не давали бы сдачи — не было бы сейчас такой России от одного океана до другого".

"Хватит ждать, включите бизнес в рабочие группы. Он подтолкнёт куда надо", — призвал миллиардер.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль может появиться в России в начале 2022 года. В настоящее время идёт работа над прототипом валюты, после чего его начнут тестировать в разных банковских операциях.

Цифровой рубль сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей. Его можно будет использовать при дистанционных платежах и расчётах онлайн. Но как и наличные, цифровой рубль можно будет использовать и в офлайн-режиме при отсутствии доступа к интернету.