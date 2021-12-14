Предприниматель Олег Дерипаска считает, что России необходима независимость от санкционного давления. "Надоело это позорище, когда Россию по три раза на день угрожают отсанкционировать то за то, то за это", — отметил бизнесмен, который сам находится в американском санкционном списке.
Но о санкциях Олег Дерипаска напомнил в связи с очередной порцией критики в адрес Центробанка РФ. Олег Дерипаска давно уже критикует деятельность финансового регулятора, полагая, что ЦБ сдерживает развитие российской экономики.
На этот раз речь о цифровых валютах. Здесь Дерипаска привёл в пример Китай: "…с введением в оборот цифрового юаня Пекин, наверное, получит стратегические преимущества перед сильно обременённой долгами долларовой системой расчётов, да ещё и завязанной на санкционную войну".
По его мнению, "многие сделают выбор в пользу китайской схемы расчётов: Центральная Азия, Африка, Латинская Америка и другие".
"Вопрос, который русский бизнес постоянно задаёт российскому ЦБ: где наша российская система платежей на цифровом рубле, совместимая с китайской, как неотъемлемая часть экономического суверенитета? Как самый (!) важный инструмент цифровизации экономики РФ", — написал Дерипаска в своем telegram-канале.
Он подчеркнул, что "нам всем давно (!) нужна независимость от санкционного давления": "Надоело это позорище, когда Россию по три раза на день угрожают отсанкционировать то за то, то за это. Если наши предки не давали бы сдачи — не было бы сейчас такой России от одного океана до другого".
"Хватит ждать, включите бизнес в рабочие группы. Он подтолкнёт куда надо", — призвал миллиардер.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль может появиться в России в начале 2022 года. В настоящее время идёт работа над прототипом валюты, после чего его начнут тестировать в разных банковских операциях.
Цифровой рубль сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей. Его можно будет использовать при дистанционных платежах и расчётах онлайн. Но как и наличные, цифровой рубль можно будет использовать и в офлайн-режиме при отсутствии доступа к интернету.
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