Эстония пытается избежать энергокризиса с помощью России

В Эстонии государственная компания Eesti Energia объявила тендер, чтобы выяснить возможности по закупке древесной щепы из России. Дело в том, что она используется в качестве топлива.

В прибалтийских государствах ранее большое место занимала древесная щепа из Белоруссии. Однако в последнее время поставки из этого государства сократились. А биржевые цены по сравнению с 2020 годом выросли почти в два раза. Спрос растёт, а предложение уменьшается.

Eesti Energia рассчитывает, что сырье удастся закупать в России по более низким ценам, сообщает портал ERR. Отмечается, что пеллеты из Ленинградской области уже поставляются на экспорт в Европу, а потому проблем с соблюдением экологических стандартов возникнуть не должно.

В какой степени проблемы с поставками древесной щепы спровоцированы резко ухудшившимися отношениями Белоруссии и стран Евросоюза, не уточняется.

Ранее все та же Эстония выступила с инициативой об увеличении поставок электричества из Белоруссии и России. Обсудить такой вариант предложил представитель эстонского системного оператора Elering Айн Кестер.

Он отмечал, что ранее Эстония и Латвия сократили закупки электричества из России и Белоруссии исходя из позиции Литвы.

"Теперь действительно пришла пора обсудить, можно ли этот, образно выражаясь, кран (с поставками электроэнергии) снова приоткрыть немного побольше. Но в данный момент мы не можем назвать никаких точных цифр, дискуссии по этому вопросу продолжаются", — сказал Айн Кестер.