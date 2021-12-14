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Российский рынок акций замедлил падение после резкого провала на открытии торгов

Экономика

Открытие утренних торгов 14 декабря началось для российского рынка акций с резкого падения. Однако вскоре он начал восстанавливаться, сообщает "Интерфакс".

К этому часу снижение основного индикатора рынка составляет порядка 3%. Что касается рублёвого индекса Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), то к 9:14 по московскому времени он упал на 3,18%, то есть до 3 503,31 пункта.

  • В самом начале утренней сессии торгов индекс обновил мартовский антирекорд, снизившись до 3 352,53 пункта (- 7,3%).

Аналитики считают, что провал акций РФ во вторник можно связать с напряжённой обстановкой на мировых рынках капитала, например, на нефтяных площадках.

Ещё одна причина — относительно низкая ликвидность рынка с учётом раннего начала торгов на "Московской бирже", когда крупных игроков ещё нет в системе.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева
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