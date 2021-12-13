Как изменятся цены на жильё в 2022 году, рассказали риэлторы

Эксперты дают разные прогнозы относительно изменений стоимости жилья в следующем году.

Как рассказал в беседе Телеканалу "360" эксперт по недвижимости Сергей Забаров, рост цен на квартиры будет соответствовать росту инфляции. Он отметил, что покупатели готовы приобретать жильё на последние деньги, из страха их потерять.

Другие специалисты придерживаются противоположного мнения, считая, что стоимость квартир, наоборот, снизится.

"В ближайшее время ключевая ставка вырастет, увеличится ипотечная ставка. Соответственно, в 2022 году цена на квадратный метр снизится где-то на 5-7% либо останется такой же, какая она есть", — считает риэлтор Олег Бендриков.

Он уточнил, что сейчас снижается стоимость жилья на вторичном рынке, в то время как на первичном рынке она пока остаётся высокой.

Согласно третьему варианту развития событий, в начале следующего года цены на квартиры в новостройках зафиксируются, в то время как жильё на вторичном рынке будет постепенно падать в цене.

"Но потом, если экономическая ситуация будет такая же, инфляция будет расти, то и цены на недвижимость увеличатся. Надо понимать, что если валюта растёт, то, соответственно, дорожают стройматериалы, услуги, электричество и растёт цена за квадратный метр", — рассказала эксперт Наталья Перескокова.

Эксперты напоминают, что на стоимость квадратного метра жилья влияют размер ипотечной ставки (с её ростом стоимость квадратного метра снижается), валюта и спрос.

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