EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Брухунова отметила день рождения сына Вагана: "Папа в миниатюре"
Адвокат Рашкина: депутату могут запретить ночью выходить из дома
Около 3 кг наркотиков изъяли у угрожавшего девушке убийством жителя Подмосковья
Эксперты по питанию назвали продукты, повышающие риск смерти на 40%
Басков рассказал, как относится к знакомствам по интернету
Мама двоих детей рассказала, как без криков кормить ребёнка "невкусной" едой
Симоньян о гендерно-нейтральных туалетах в США: "Это только начало"
Голикова заявила об очень высокой вероятности распространения "омикрона" в РФ
Брухунова показала фото сына от Петросяна: "Папа в миниатюре"

Как изменятся цены на жильё в 2022 году, рассказали риэлторы

Экономика

Эксперты дают разные прогнозы относительно изменений стоимости жилья в следующем году.

Как изменятся цены на жильё в 2022 году, рассказали риэлторы

Как рассказал в беседе Телеканалу "360" эксперт по недвижимости Сергей Забаров, рост цен на квартиры будет соответствовать росту инфляции. Он отметил, что покупатели готовы приобретать жильё на последние деньги, из страха их потерять.

Другие специалисты придерживаются противоположного мнения, считая, что стоимость квартир, наоборот, снизится.

"В ближайшее время ключевая ставка вырастет, увеличится ипотечная ставка. Соответственно, в 2022 году цена на квадратный метр снизится где-то на 5-7% либо останется такой же, какая она есть", — считает риэлтор Олег Бендриков.

Он уточнил, что сейчас снижается стоимость жилья на вторичном рынке, в то время как на первичном рынке она пока остаётся высокой.

Согласно третьему варианту развития событий, в начале следующего года цены на квартиры в новостройках зафиксируются, в то время как жильё на вторичном рынке будет постепенно падать в цене.

"Но потом, если экономическая ситуация будет такая же, инфляция будет расти, то и цены на недвижимость увеличатся. Надо понимать, что если валюта растёт, то, соответственно, дорожают стройматериалы, услуги, электричество и растёт цена за квадратный метр", — рассказала эксперт Наталья Перескокова.

Эксперты напоминают, что на стоимость квадратного метра жилья влияют размер ипотечной ставки (с её ростом стоимость квадратного метра снижается), валюта и спрос.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Прогноз цен на недвижимость в 2022. Когда лучше покупать квартиру? Рынок недвижимости.
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Как преуспеть экспортёрам в постиндустриальный век
Как изменятся цены на жильё в 2022 году, рассказали риэлторы
УЕФА проведёт жеребьёвку Лиги чемпионов заново из-за ошибки Аршавина
Брухунова отметила день рождения сына Вагана: "Папа в миниатюре"
Адвокат Рашкина: депутату могут запретить ночью выходить из дома
Около 3 кг наркотиков изъяли у угрожавшего девушке убийством жителя Подмосковья
Эксперты по питанию назвали продукты, повышающие риск смерти на 40%
Глава МИД ФРГ парой предложений взвинтила цены на газ в Европе
Басков рассказал, как относится к знакомствам по интернету
Мама двоих детей рассказала, как без криков кормить ребёнка "невкусной" едой
Популярное
Здоровье
Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"

Доктор Александр Мясников рассказал, какие проблемы могут возникнуть у вакцинированных людей.

Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"
Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах
Здоровье
Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах
Политика. Новости и аналитика
В МИД пригрозили НАТО "военным ответом" в случае несоблюдения гарантий
Новости Молдовы
И скидка на газ не нужна? Зачем Молдавия провоцирует Россию
Усам Оздемиров Как преуспеть экспортёрам в постиндустриальный век Усам Оздемиров Александр Артамонов Судебное разрешение Карабахского конфликта: ООН вынесла вердикт Александр Артамонов Ирина Шлионская Люди могут терять память по непонятным причинам Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Блинкен назвал "Северный поток-2" рычагом давления на Россию
Шоу-бизнес
Сестра заподозрила Шукшину в тайной вакцинации против COVID-19
Путин: в 90-х Запад был уверен в распаде России
Политика. Новости и аналитика
Путин: в 90-х Запад был уверен в распаде России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников