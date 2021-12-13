“Абрау-Дюрсо" официально потеснило французское шампанское в мировом топе

На церемонии награждения авторитетного международного дегустационного конкурса шампанских и игристых вин Сhampagne&Sparkling Wine World Championships 2021, прошедшей в Британии, сенсационную победу в номинации Rising Star ("Восходящая звезда") одержал русский винный дом "Абрау-Дюрсо". На конкурсе были представлены: Cantina Settecani, Ferrari Trento, Louis Roederer, DomRuinart, Veuve Clicquot, Moet&Chandon и другие легендарные бренды. Впервые в истории конкурса жюри оценивало более 170 виноделен из 19 разных стран.

Кроме победы в номинации "Восходящая звезда" имени выдающегося австралийского винодела Тони Джордана, российский бренд завоевал ещё две награды. Титула национального чемпиона удостоилось вино Victor Dravigny Brut урожая 2018 года, серебряную медаль CSWWC 2021 завоевало Brut d'Or Blanc de Blancs того же года.

Впервые Россия так громко заявила о себе, как признанная мировая винодельческая провинция. Жюри высоко оценило вкусовые качества российского вина и отметило огромные перспективы "Абрау-Дюрсо" на мировом рынке.

На протяжении двух недель экспертное жюри во главе с Томом Стивенсоном оценило рекордное количество образцов от лучших производителей из разных стран, включая богатые винодельческой историей Италию, Францию и Великобританию, что делает победу российского бренда по производству вина еще ценнее.

"Абрау-Дюрсо" удалось сенсационно вытеснить Moet&Chandon из мирового топа брендов игристого вина.

Комментируя итоги конкурса, глава жюри Том Стивенсон отметил, что миссия CSWWC 2021 не только продвигать уже известные марки, но и отмечать устремления новых перспективных на мировом рынке игроков. Образцы победителей он назвал впечатляющими.

Сhampagne&Sparkling Wine World Championships был основан в 2014 году в Великобритании выдающимся местным писателем, журналистом и винным критиком Томом Стивенсоном. Основной целью международного конкурса шампанских и игристых вин является стимулирование производителей, знакомство потребителей с лучшими мировыми образцами и повышение качества продукта.

Для Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" победа в престижном международном конкурсе стала очередной вехой к конкуренции с известными на весь мир брендами. Ранее российская винодельня побеждала в Decanter, Mundus Vini и других признанных в мире дегустационных конкурсах.