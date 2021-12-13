Роспотребнадзор рассказал о правилах доставки еды на дом: требуйте санкнижку

Роспотребнадзор опубликовал правила безопасной доставки еды на дом в период пандемии коронавируса. По сообщению ведомства, курьеры должны возить с собой не только дезинфицирующие средства, но и медицинскую книжку.

Так, ведомство рекомендует потребителям проверять свежесть еды, количество продукта, а также следить, чтобы курьер был в маске, перчатках и не брать контейнеры "из рук в руки".

"Курьеры должны соблюдать правила личной гигиены: надевать медицинские маски (респираторы), перчатки, использовать дезинфицирующие салфетки и кожные антисептики для обработки рук, а также приезжать к заказчику в чистой форменной одежде, с чистыми продезинфицированными ёмкостями (коробами) для транспортировки готовых блюд, с личной медицинской книжкой, оформленной в установленном порядке", — говорится на сайте ведомства.

Кроме этого, доставщик должен поставить пакеты с едой и отойти на безопасное расстояние 1,5 метра от заказчика.

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