В МИД Британии призвали отказаться от российского газа "ради демократии"

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс выступила с призывом к западным странам отказаться от российского газа ради "сохранения своей независимости", как пишет Associated Press.

"Страны свободного мира принимали краткосрочные решения, чтобы получить дешёвые источники энергии, доступное финансирование. Однако такие шаги в долгосрочной перспективе наносят урон свободе и демократии. Мы не можем вновь повторить эту ошибку", — сообщила политик.

11-12 декабря организованы встречи министров иностранных дел стран "Большой семёрки". Предполагается, что главы МИД обсудят в числе других тем "российскую агрессию" в отношении Украины.

По словам Лиз Трасс, странам G7 необходимо объединиться в борьбе с агрессорами, которые покушаются на свободу других стран, как Россия покушается на свободу Украины. В Британии убеждены, что Москва собирается нарушить границы Украины.

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