EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Макеевой стало плохо прямо на репетиции в театре
Сокуров назвал доносом просьбу Чечни проверить его слова в споре с Путиным
Депутат Драпеко о словах Сокурова о Кавказе: "Он имеет право на такое мнение"
Заммэра Владимир Ефимов: 15 детских садов и школ получит Москва
Прокуратура проверяет обстоятельства экстренной посадки лайнера в Шереметьево
Эксперт Жарихин: слова Зеленского о возможном референдуме по Донбассу – пустые
Мясников: одышка после коронавируса может свидетельствовать о миокардите
Убийство 6-месячного мальчика расследуют в Тыве
Депутат Рады Геращенко заявила о недопустимости референдума по Донбассу

В МИД Британии призвали отказаться от российского газа "ради демократии"

Экономика

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс выступила с призывом к западным странам отказаться от российского газа ради "сохранения своей независимости", как пишет Associated Press.

В МИД Британии призвали отказаться от российского газа "ради демократии"

"Страны свободного мира принимали краткосрочные решения, чтобы получить дешёвые источники энергии, доступное финансирование. Однако такие шаги в долгосрочной перспективе наносят урон свободе и демократии. Мы не можем вновь повторить эту ошибку", — сообщила политик.

11-12 декабря организованы встречи министров иностранных дел стран "Большой семёрки". Предполагается, что главы МИД обсудят в числе других тем "российскую агрессию" в отношении Украины.

По словам Лиз Трасс, странам G7 необходимо объединиться в борьбе с агрессорами, которые покушаются на свободу других стран, как Россия покушается на свободу Украины. В Британии убеждены, что Москва собирается нарушить границы Украины.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Срочно! 11.12.21 Без Газпрома нам трындец! Отказ России качать газ в Польшу принес результаты
Автор: Светлана Нерадовская
Последние материалы
В МИД Британии призвали отказаться от российского газа "ради демократии"
Эксперт не верит в перспективы переговоров Путина и Зеленского по Донбассу
Путин: среди советников правительства в начале 90-х был агент ЦРУ
Макеевой стало плохо прямо на репетиции в театре
Сокуров назвал доносом просьбу Чечни проверить его слова в споре с Путиным
Депутат Драпеко о словах Сокурова о Кавказе: "Он имеет право на такое мнение"
Заммэра Владимир Ефимов: 15 детских садов и школ получит Москва
Прокуратура проверяет обстоятельства экстренной посадки лайнера в Шереметьево
Эксперт Жарихин: слова Зеленского о возможном референдуме по Донбассу – пустые
Мясников: одышка после коронавируса может свидетельствовать о миокардите
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Режиссёр Сокуров огорчился после спора с Путиным

Режиссёр Александр Сокуров заявил, что его огорчила дискуссия с президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета по правам человека.

Режиссёр Сокуров огорчился после спора с Путиным
"Наглая вылазка": в Крыму отреагировали на ЧП с кораблём Украины в Азовском море
Политика. Новости и аналитика
"Наглая вылазка": в Крыму отреагировали на ЧП с кораблём Украины в Азовском море
Шоу-бизнес
Какими были последние слова Градского перед кончиной
Здоровье
Врач-терапевт перечислила ранние симптомы рака кишечника
Василий Амирджанов Общественная палата РФ призвала не пугать граждан QR-кодами Василий Амирджанов Ирина Шлионская Тотальная цифровизация может привести к деменции Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Какие по счёту куранты находятся на Спасской башне Московского Кремля? Дмитрий Соколов
Политика. Новости и аналитика
В Госдуме рассказали, что ждёт Украину в случае провокаций в Керченском проливе
Мир. Новости мира
Депутат Кива: Украина готовит военную провокацию против РФ: "Спишут голод"
Американцы выступили против вступления Украины в НАТО
Мир. Новости мира
Американцы выступили против вступления Украины в НАТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников