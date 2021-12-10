Минстрой собирается штрафовать арендодателей за "серые схемы" сдачи жилья

В Министерстве строительства РФ предложили разработать систему, в которую арендодатели будут вносить всю информацию об объекте сдачи. Иными словами, всё, что не зарегистрировано в базе, будет считаться "серым" бизнесом.

Планируется, что в единую базу должны будут вносить данные не только владельцы арендного жилья, но и других видов собственности:

квартир,

апартаментов,

машиномест,

коммерческих помещений и т. д.

Базу планируют интегрировать с Федеральной налоговой службой и другими регуляторами, оператором же будет само Министерство строительства, передаёт НТВ.

По сообщению ведомства, единый реестр позволит контролировать рынок аренды, а также вывести его из "тени". Если же арендодатель отказывается предоставлять информацию, ему придётся заплатить штраф: для физлиц — до пяти тысяч рублей, для юридических — до 50 тысяч.

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