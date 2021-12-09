Эксперт раскритиковал идею не возвращать деньги за билет пассажирам без QR-кода

Идея не возвращать деньги за авиабилет в случае отказа от полёта из-за проблем с QR-кодом является неадекватной, заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, комментируя Pravda.Ru предложение авиакомпаний внести соответствующие изменения в законопроект об обязательных QR-кодах на транспорте.

"Конечно, это неадекватное предложение. И это, конечно, сильно нарушает права пассажиров. Хотя бы по той причине, что QR-код может не сработать в результате какого-нибудь сбоя или в результате отсутствия связи", — сказал эксперт.

По его мнению, в случае принятия предложения авиакомпаний пассажиры окажутся заведомо неправыми в случае возникновения спорных ситуаций.

"Получается, что в случае спора, действителен QR-код или недействителен, … пассажир всегда не прав, авиакомпания отказала и деньги не вернула", — заявил Янков.

Он предположил, что предложенные авиаперевозчиками изменения в законопроект могут обернуться сокращением числа пассажиров.

"Это приведёт к тому, что пассажиры на расстояние, куда можно доехать автобусом и автомашиной, бла-бла-каром, будут пересаживаться на эти виды транспорта", — сказал председатель Союза пассажиров.

Ранее СМИ сообщили о предложении авиакомпаний исключить из законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета в случае отсутствия у пассажира кода на момент вылета.

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