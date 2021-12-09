США продали иранскую нефть, захваченную в открытом море

Правительство США продало иранские нефтепродукты, конфискованные Военно-морским флотом в водах Аравийского моря, за $26,7 млн, сообщается на сайте Минюста страны.

Объём проданной сырой нефти составил около 1,1 миллиона баррелей.

"Правительство США продало изъятые нефтепродукты в соответствии с постановлением суда. Чистая выручка от этой продажи, $26 681 397,67 до вычета процентов, может быть направлена, полностью или частично, в Фонд жертв терроризма, спонсируемого государством", — говорится в опубликованном сообщении.

В документе не уточняется, когда были проведены операции по конфискации на море, но утверждается, что нефтепродукты были изъяты с четырёх танкеров с иностранным флагом в Аравийском море на пути в Венесуэлу.

Также неясно, был ли арест иранской нефти законным в соответствии с международным законодательством и законодательством США.

На веб-сайте Министерства юстиции говорится, что Америка:

"имеет право в соответствии с международным правом заключать соглашения об остановке, досмотре и задержании иностранных судов в открытом море, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков";

"может ограничить свою юрисдикцию в отношении судна под иностранным флагом, захваченного в открытом море, и судно может быть возвращено государству флага по его просьбе без соблюдения внутреннего законодательства о конфискации".

"В тех случаях, когда Соединённые Штаты уполномочены международным правом осуществлять свои полицейские полномочия по задержанию судов от имени государства своего флага, такое задержание не является нарушением Пятой поправки. Однако если судно арестовано одновременно от имени Соединённых Штатов за нарушение таможенного законодательства США, заявитель имеет право на оперативное судебное разбирательство его прав на арестованное имущество.”

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