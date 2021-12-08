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Не предусмотрели: Путин рассказал, что Россия не учла в действиях Запада

Экономика

Президент России Владимир Путин 8 декабря провел встречу с участниками Конгресса молодых учёных, который в эти дни проходит в парке науки и искусства "Сириус" (Краснодарский край). В числе прочего, речь зашла и о санкциях, про которые так много в последние дни говорят на Западе.

Не предусмотрели: Путин рассказал, что Россия не учла в действиях Запада

Глава государства сообщил, каким мог бы быть ответ на санкции: "Как можно отвечать (на западные санкции)? Глобально нужно, конечно, повышать суверенитет".

Президент также отметил, что импортозамещение дало хорошие результаты. На него были затрачены немалые средства, однако были выполнены практически все задачи, подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства, в частности, отметил, что Россия является крупнейшим поставщиком энергетических ресурсов, однако импортировала оборудование для нефтедобычи.

"Могли (начать производить оборудование в РФ), конечно, но не обращали внимания, потому что нам в голову не приходило, что может так складываться ситуация, как она складывается сегодня", — сказал Владимир Путин.

Напомним, в последние дни на Западе вновь начали угрожать России экономическими санкциями. Причём такими, каких ранее не было. Всё из-за якобы возможного "вторжения" России на Украину, что в Москве неизменно опровергают.

Судя по информации западных СМИ и заявлениям тамошних политиков, речь идёт о новых ограничениях для российских энергетических компаний, а также банков. Рассматривается также вариант отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT.

Кроме того, заявляется об остановке газопровода "Северный поток-2". Но в случае с газопроводом это, так сказать, авансом, потому что в эксплуатацию он не запущен и неизвестно, когда это произойдёт.

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Автор: Олег Артюков
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