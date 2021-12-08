Эксперт объяснил рост цен на газ в Европе выше $1150 за тыс. куб. м

Заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Pravda.Ru дал свой прогноз относительно изменений стоимости газа на европейском рынке.

"Она (цена — Прим. Ред.), конечно, не является устойчивой. В октябре поднималась до практически 1500 тысяч долларов, на фьючерсах — почти до 2000. Потом они падали. Так что там 3% рост — это такие колебания, которые, скорее, отражают не какие-то серьёзные подвижки, а просто текущие спросовые предложения, погодные условия", — рассказал Гривач.

Аналитик напомнил, что таких высоких цен на газ, как сегодня, ещё не было в истории.

"Cам уровень этих цен аномально высокий, запредельно высокий для потребителей в Европе. Потому что как раз на их основе им выставляются счета на оплату. Таких цен не было в истории. Они примерно в 2 раза выше, чем нефтяной паритет сейчас. Хотя, как правило, газ стоит дешевле нефти. Более того, эти цены несопоставимы с рекордными ценами на нефть 2008 года", — добавил специалист.

Эксперт предсказал сложную для потребителей в Европе зиму и не исключил резких скачков в стоимости топлива в течение холодного времени года.

"Учитывая, что отопительный сезон только начался, впереди самые сложные периоды, вторая половина, когда возможны холода, необходимы достаточные объёмы газа в подземных хранилищах, чего нет сейчас у европейской инфраструктуры, то скачки возможны, и очень серьёзные, особенно на фоне каких-то проблем с газоснабжением, с физическим приложением газа, которые тоже возможны в течение зимы", — заключил эксперт.

Ранее цена газа в Европе в начале биржевых торгов в среду, 8 декабря, поднялась выше $1150 за 1 тыс. куб. м.

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