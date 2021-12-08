Глава МИД Великобритании: Европе необходимо слезть с "газового крючка" Москвы

Европа должна избавляться от зависимости от российского топлива и попытаться слезть с "газового крючка" Москвы. Такое мнение высказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в процессе своего выступления в Королевском институте международных отношений. Об этом сообщает ТАСС.

"Евросоюз опирается на Россию, получая от неё 40% газа. И в некоторых странах у России есть полная монополия на поставки", — напомнила министра иностранных дел Великобритании.

Трасс уверена, что Россия делает всё возможное, чтобы подсадить Европу на свой "газовый крючок" ещё больше. Она считает, что если Европа ничего не будет с этим делать, её перспективы в этом плане окажутся печальными, а положение — очень уязвимым. Поэтому Трасс предлагает бороться с зависимостью от российского топлива во всех отношениях — энергетическом, инвестиционном, технологическом.

Ранее аналитик РИА Новости Наталья Дембинская высказала мнение, что ЕС совершил ошибку, когда в попытке снизить зависимость от российского газа привязывал заключаемые контракты к спотовым ценам. По мнению обозревателя, эта ошибка дорого обошлась Европе.

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