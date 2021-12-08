Российский "КамАЗ" могут начать собирать в Аргентине

Аргентина заинтересовалась российским "КамАЗом". Страна предлагает построить несколько заводов для сборки большегрузов на своей территории, заявил посол РФ Дмитрий Феоктистов.

Посол отметил, что проект находится на стадии переговоров с Буэнос-Айресом и сказать конкретно, когда будут построены заводы и начнётся производство, сложно.

"Мы почувствовали интерес аргентинцев к обсуждению этой темы. Есть даже некие предложения вплоть до конкретных точек, где можно было бы построить такой завод. Уже аргентинцы просчитывают свои возможности", — цитирует Феоктистова РИА Новости.

Как подчеркнул посол, речь идёт именно о локализации производства, а не просто о поставках российской техники.

Ранее Крупнейший российский производитель грузовиков "КамАЗ" анонсировал создание автобуса на водородном топливе. Так, согласно информации, машину собирались выпустить до конца этого года.

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