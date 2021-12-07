Белоруссия вводит продовольственное эмбарго в ответ на санкции

Белоруссия с 1 января 2022 года вводит эмбарго на продовольственные товары из недружественных стран.

"Вводится продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведённых в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны", — сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Совета министров Белоруссии.

Ранее власти Белоруссии определили ответные шаги на введение санкций против республики. По информации белорусского МИДа, в частности, решено ввести запрет на ввоз в республику ряда товаров из стран, которые ввели антибелорусские санкции.

Белорусские власти примут также ограничительные меры против авиаперевозчиков из стран ЕС и Великобритании в ответ на санкции в отношении авиаотрасли республики.

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